Hasta yakınından doktora yumruklu saldırı

Ordu'nun Ünye ilçesinde devlet hastanesinde görevli doktor Çetin Karadağ, hasta yakınının yumruklu saldırısına uğradı. Doktor saldırıda yaralanırken, şüpheli gözaltına alındı.

DHA 15.04.2021 - 15:07

Hasta yakınından doktora yumruklu saldırı

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Ordu'da sabah saatlerinde Ünye Devlet Hastanesi'nde hasta yakını İlhan T., henüz bilinmeyen bir nedenle Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Çetin Karadağ ile tartıştı.

Tartışmanın büyümesi üzerine hasta yakını doktora yumruklu saldırıda bulundu.

Güvenlik görevlilerinin müdahale ettiği saldırgan, gelen polis ekiplerine teslim edildi.

Saldırı sonrası yaralanan doktora acil serviste müdahale edildi. Doktor Karadağ, saldırgandan şikayetçi oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

VİDEO: MASKE UYARISI YAPAN DOKTORA SALDIRI

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