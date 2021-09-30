Hasta yakınından hemşireye silahlı saldırı

İstanbul Bayrampaşa'da bir yoğun bakım hemşiresi, hastanede tedavi gören 5 aylık bebeğin babası tarafından silahlı saldırıya uğradı. Göğsünden ve omzundan vurulan hemşire ağır yaralandı.

NTV Haber - DHA 30.09.2021 - 10:41

Hasta yakınından hemşireye silahlı saldırı

İstanbul Bayrampaşa'daki özel bir hastanede dün akşam saatlerinde hareketli dakikalar yaşandı.

ÖNCE HEMŞİREYİ YUMRUKLADI SONRA ATEŞ AÇTI

Hastanenin yoğun bakımında tedavi gören 5 aylık bebeğin babası önce tartışma çıkardı ardından yanına gelen hemşire E.A.'yı yumrukladı.

Zanlı yere düşen hemşireye iki kez ateş etti. Kurşunlar hemşirenin göğsüne ve omzuna isabet etti.

HAYATİ TEHLİKESİ VAR

Ağır yaralanan hemşire aynı hastanede yoğun bakıma alındı. Şüpheli İ.Y. ise gözaltına alındı. Hemşirenin hayati tehlikesi sürüyor.

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