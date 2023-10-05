Hasta yakınının dövdüğü doktor kalp krizi geçirdi

Kars'ta muayene sonrası uygun görmediği için rapor vermediği 15 yaşındaki öğrencinin ağabeyi tarafından dövülen doktor kalp krizi geçirdi.



Olay, önceki gün saat 10.30 sıralarında Selim ilçesindeki Aile Sağlığı Merkezi'nde meydana geldi. İddiaya göre, lise öğrencisi B.C. (15), doktor Ercan Şentürk'e muayene oldu.

Muayenesinin ve reçetesinin yazılmasının ardından B.C., doktor Şentürk'ten okul için rapor istedi. Doktor Şentürk'ün rapor vermeyeceğini söylemesi üzerine B.C., durumu ağabeyi Serkan C.'ye söyledi.

İki kardeş sağlık merkezine gelip, doktor Ercan Şentürk ile tartıştı. Tartışmanın büyümesiyle Serkan C., doktor Şentürk'ü dövdü.

Şentürk, tartışmanın ardından saat 19.00 sıralarında fenalaşıp kalp krizi geçirdi. Şentürk gittiği Selim Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından sevk edildiği Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne anjiyo oldu.

Şentürk, bypass yapılması için ise Erzurum Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne gönderildi. Şentürk'ün tedavisi devam ediyor. Olay sonrası gözaltına alınan Serkan C. tutuklanırken, B.C. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

