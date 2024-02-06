Hasta yakınlarından doktora saldırı (Burnu kırıldı)

Sağlıkta şiddet devam ediyor.



Olay, dün akşam 22.45 sıralarında Gaziantep Cengiz Gökçek Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi acil servisinde yaşandı.



Acil serviste nöbetçi olan Acil Tıp Uzmanı Doktor Ahmet Hamdi Göçer, hasta kaydı yapılmadan muayene talep eden ve "Ne kimliği ulan, sen muayeneni yap." diyen hasta yakınının saldırısına uğradı.



Hasta Melike Y.’nin yakını olduğu iddia edilen Kürşat Y., Doktor Göçer’e yumruklu saldırıda bulundu. Güvenlik görevlileri tarafından sonlandırılan kavgada aldığı yumruk darbesiyle burnu kırılan doktor, acil serviste yapılan ilk müdahalesinin ardından Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi altına alındı.



Doktora saldıran Kürşat Y. ile ismi öğrenilemeyen saldırganlar polis ekiplerince gözaltına alındı.



TUTUKLANDI



Kürşat Y., Cumhuriyet Başsavcılığının talebiyle çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Kürşat Y.’nin kısa süre önce denetimli serbestlik ile cezaevinden çıktığı iddia edildi.



Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

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