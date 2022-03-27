    • 2040 Türkiye Su Durumu Türkiye'nin Su Durumu
    • Marmara Su Kıtlığı Su Kıtlığı
    • Ege Yüksek Su Stresi Yüksek Su Stresi
    • Akdeniz Su Kıtlığı Su Kıtlığı
    • İç Anadolu Su Kıtlığı Su Kıtlığı
    • Karadeniz Su Stresi Su Stresi
    • Güneydoğu Anadolu Yüksek Su Stresi Yüksek Su Stresi
    • Doğu Anadolu Su Stresi Su Stresi

Hasta yakınlarından hemşireye saldırı: 3 gözaltı

Şanlıurfa'da 3 hasta yakını, damar yolu açılmasıyla ilgili çıkan tartışmada hemşire Remzi Yüzücü'yü dövdü. Polis, 3 kişiyi gözaltına aldı.

Haberler - DHA 27.03.2022 - 12:03

Hasta yakınlarından hemşireye saldırı: 3 gözaltı

'da Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde dün gece acil serviste görevli hemşire Remzi Yüzücü, damar yolunu açılmasını istenen hasta yakınına, farklı bir hastaya baktığını ve ardından kendilerine müdahale edeceğini söyledi.

İddiaya göre, bu nedenle çıkan tartışmada hemşire hasta yakınlarının saldırısına maruz kaldı. Aldığı darbeler ile yüzünde morluk oluşan ve kaşı yırtılan Yüzücü, çalıştığı hastanede tedavi altına alındı.

Aldığı darbelerle hemşirenin yüzünde morluk oluştu ve kaşı yırtıldı. Aldığı darbelerle hemşirenin yüzünde morluk oluştu ve kaşı yırtıldı.

SALDIRGANLAR GÖZALTINDA

Darp raporu alan Yüzücü, saldırganlardan şikayetçi oldu. Olaya müdahale eden polisler ise hasta yakını olduğu belirtilen Güney D., Sadık D. ve Yasemin V.'yi gözaltına alındı.

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile saldırıyı kınadı.

Vali Erin, "Sağlık çalışanlarına yönelik şiddete kesinlikle müsamaha göstermeyeceğiz. Mehmet Akif İnan Eğitim ve Arş. Hastanesi'nde sağlık personelimizin darbedildiği olaya karışan üç şüpheli gözaltına alınmıştır. Saldırıya uğrayan personelimize ve tüm sağlık camiamıza geçmiş olsun" paylaşımını yaptı.

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...