Hasta yakınlarından sağlık çalışanına yumruklu saldırı

Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tıbbi sekreter, hasta yakınlarının tekme ve yumruklu saldırısına uğradı. Saldırganlar gözaltına alınırken, saldırı anı ise güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Hasta yakınlarından sağlık çalışanına yumruklu saldırı

’da, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görevli tıbbı sekreter Mehmet Küçük, hasta yakını 5 kişinin uğradığı tekme ve yumruklu saldırısı sonucu yaralandı. 

Alınan bilgiye göre, Çocuk Acil Servisi'nde görevli tıbbi sekreter Mehmet Küçük ile bir hasta yakını arasında muayene sırası nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine hasta yakını telefonla arkadaşlarını da çağırdı. Hasta yakınları, Küçük'ü darbetti.

Hastanenin güvenlik görevlilerinin müdahale ettiği kavgada yüzünden iki yumruk darbesi alan Küçük, yaralandı. Küçük, hastanede tedavi altına alındı.

İhbar üzerine hastaneye gelen polis ekipleri, zanlıları gözaltına aldı.

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