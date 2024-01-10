Hasta ziyaretinden dönerken takla attılar: 3 yaralı

Aksaray'da Aşır Ünal (61) yönetimindeki otomobil, iddiaya göre, önünde ilerleyen ve lambaları yanmayan traktöre çarpmamak için sürücüsünün manevra yapması sonucu takla attı.

Kazada sürücü Aşır Ünal'ın otomobildeki eşi Dürdane Ünal (60) ile yakınları Sultan Ünal (63) ve Yeter Ünal (58), yaralandı. Yaralılar, ihbarla gele sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Ünal ailesinin, yaralılardan Yeter Ünal’ın Konya’da, hastane tedavi gören eşi İshak Ünal'ı ziyaretten döndükleri öğrenildi.



Kazadan yara almadan kurtulan sürücü Aşır Ünal, "Traktörün arka lambası yanmıyordu. Bende ona çarpmayayım diye manevra yapınca, direksiyon hakimiyetini kaybedip, şarampole takla attım." dedi.