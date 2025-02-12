Hasta ziyaretine giderken can verdi
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde Zekeriya Özsarı, hasta olan babaannesini ziyarete giderken kullandığı motosikletin devrilmesi sonucu hayatını kaybetti.
Kaza, dün saat 22.00 sıralarında Alaşehir -Salihli kara yolu Akkeçili Mahallesi yakınlarında meydana geldi.
Zekeriya Özsarı’ın kontrolünü kaybettiği motosiklet, savrularak devrildi. Özsarı, ağır yaralandı. Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Özsarı, kurtarılamadı.
Kazanın, Özsarı'nın hasta olan babaannesini ziyarete giderken yaşandığı öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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