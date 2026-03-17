Hastadan 360 bin TL fazla para aldı. Davalık olan özel hastaneye emsal niteliğinde karar

Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) aldıkları ilaç ücretlerini hastadan da aldılar. Yatış için alabilecekleri azami ücretin kat kat fazlasını tahsil ettiler. İstanbul Şişli'deki özel hastanede tedavi gören 67 yaşındaki hastadan yaklaşık 360 bin TL fazla ücret alındığı ortaya çıktı.

Olay 2023 yılı sonunda 67 yaşındaki bir hastanın farklı sağlık sorunları nedeniyle İstanbul Şişli'deki özel bir hastaneye başvurmasıyla yaşandı.

HASTA HAYATINI KAYBETTİ, AİLE PEŞİNİ BIRAKMADI

Farklı zamanlarda hem acil serviste hem de poliklinikte hizmet alan hasta 25 gün de serviste yattı. Hasta bir süre sonra başka bir sağlık kuruluşunda hayatını kaybetti ancak ailesi ilk hastanenin aldığı ücretle ilgili dava açtı.

FAİZİYLE GERİ ÖDENMESİ KARARI

Bilirkişi heyeti faturaları inceledi, hastanenin hastadan 360 bin lira ücreti, mevzuata aykırı olarak aldığını tespit etti. Mahkeme paranın faiziyle geri ödenmesine karar verdi.

Dava, özel hastanelerin fazla ücret aldığını öne süren birçok hasta için emsal niteliğinde. Mağdur olduğunu düşünen hastalar için başvuru merci tüketici mahkemeleri. Hastanelerin talep ettikleri her ilave ücret için hastadan onam formu almaları gerekiyor.

Davanın avukatı Sibel Dolgun Biçer, toplam 570 bin TL'lik tutarın 400 bini aşan bir kısmının müvekkiline iade edildiğini belirtti.

İLAÇ PARASINI HEM SGK'YA HEM DE HASTAYA FATURA ETMİŞ

Yaklaşık 180 bin TL'lik ilaç parasının da hastadan alındığını, bu tutarın da zaten SGK tarafından hastaneye fatura edildiğini açıklayan avukat Biçer özel hastanelerin ilaç, tıbbi malzeme ve tetkikler için hastalardan ekstra ücret talep etme hakkının olmadığına yönelik bir uyarıda da bulundu.