Hastalar ölüme mi terk edildi? Bakanlık soruşturma başlattı

Son dakika haberi! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hatay'da Samandağ Sahra Hastanesi'nde açıklamalarda bulundu.

Hatay'da depremden sonra özel bir hastanenin yoğun bakım servisindeki hastaların unutulduğu iddia edildi. Sağlık Bakanı Koca olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Deprem nedeniyle hasar alan binada yoğun bakımdaki hastaların bırakıldığı öne sürüldü. Daha sonra ise hiçbir yetkilinin durumu bildirmediği ve bazı hastaların hayatını kaybettiği iddia edildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca çarpıcı iddialarla ilgili ''Bu ve benzeri iddialarla ilgili gerekli soruşturmaları başlatmış bulunuyoruz." dedi

Öte yandan deprem bölgesindeki salgın riskine için de gerekli önlemlerin aldığını vurgulayan Bakan Koca, "Şu an salgın anlamına gelebilecek bir bilimsel veri yok." dedi.



Bakan Koca'nın açıklamaları şöyle:

"Şebeke suyu sadece temzilik gibi genel amaçlar gibi kullanılabilir. Bu gibi afetlerden soınra toplumlar ve devletler 4 salgın riskine karşı tedbirli olmalıdır. Alınan tedbirlerle biz başarılı şekilde yürütüyoruz. On binlerce insan içinde 10'la 20'le ishal gibi vakalar enfeksiyon farkı olmayan durumlardır.



Şu an salgın anlamına gelebilecek bilimsel veri yok.

Deprem bölgesinde 122 bin sağlık personeli görevi başındadır. 26 sahra hastanesi, 133 acil müdahale ünitesi olmak üzere toplam 1200 yerleşik sağlık hizmet kuruluşumuz bölgede hizmet veriyor.

Çocuklara yüz yüze ve uzaktan psikolojik destek veriyoruz.



ÇAPA VE CERRAHPAŞA'NIN HİZMET VERECEĞİ HASTANELER



Deprem hepimiz için uyarıcı oldu. Toplum olarak elimizde yeni bir acil işler listesi var. Sağlık kurumlarımız için ülke genelinde harekete geçtik. İstanbul Tıp Fakültesi'nin, Çapa'nın yerleşkesindeki inşaatlar hızla bitirilecek. Beylikdüzü ve Eyüp Devlet Hastanesi, Çapa'nın kullanımına açılacaktır. Cerrahpaşa'nın ise, Samatya olarak bilinen İstanbul Eğitim Araştırma ile Taksim Eğitim Araştırma Hastanesi kullanıma açılacaktır.



ANTAKYA'DA ÖZEL HASTANEDEKİ İDDİAYA SORUŞTURMA

Antakya'daki bir özel hastanedeki iddialar ile ilgili gerekli soruşturmaları başlatmış bulunuyoruz."



NE OLMUŞTU?



Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçesinde meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremde Hatay'ın Antakya ilçesindeki bir özel hastane ağır hasar gördü.

Yoğun bakım ünitesinde biri bebek 14 hastanın olduğu iddia edilen hastanede, çalışanların depremde kaçtıkları, hastaların ölüme terk edildiği öne sürüldü. Depremin ardından hastaneye giren kurtarma ekiplerinin, hastalardan bazılarını kurtarabildiği öğrenildi.

