Hastalara kanser ilacı yerine vitamin ve ağrı kesici: 3 ayda 1 milyon liralık ilaç dolandırıcılığı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, 19 Şubat'ta Adana merkezli İstanbul, Bursa, Ankara, Kayseri, Antalya, Osmaniye, Gaziantep, Diyarbakır, Şırnak ve Van'da aralarında Adana Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı Y.C, 4 doktor, 9 eczacı, 2 biyolog, 13 eczane ile ilaç firması çalışanlarının da bulunduğu 46 kişiye yönelik düzenlenen ve 41'inin yakalandığı operasyon kapsamında sonradan 5 şüpheli daha gözaltına alındı.

Zanlılardan, Bursa'daki özel bir hastanede görevli biyologlar İ.E. ve V.T'nin, kanser tedavisi gören hastalarının serumlarına eklemeleri gereken kanser ilaçlarını kullanmayıp sattıkları, yerine vitamin ve ağrı kesici ilaç verdikleri öne sürüldü.

18 şüphelinin 24 Şubat'ta tutuklandığı nitelikli dolandırıcılık ve rüşvet operasyonuyla ilgili yeni bilgilere ulaşıldı.

Tutuklu zanlılardan iki doktorun, yaklaşık 3 ayda usulsüz reçetelerle piyasa değeri 1 milyon lira olan ilaçlar yazdığı tespit edildi.



Bir eczacının, ilaç yazan doktora komisyon olarak banka hesabı üzerinden para gönderdiği ve açıklamaya da "zehir zıkkım" ve "zıkkımın kökü" şeklinde ifadeler yazdığı ileri sürüldü. Başka eczacının da doktorlardan birine araç tahsis ettiği ve onun sekreterinin maaşını ödediği belirlendi.

Şüphelilerin adreslerinde, ruhsatsız tabanca, 3 av tüfeği, kurusıkı tabanca, 223 mermi, 36 bin 240 dolar, 230 avro, 17 bin 950 lira, çok sayıda ilaç, Suriye uyruklu kişilere ait kimlik fotokopileri ile dijital materyaller ele geçirilmişti. Zanlıların 12 milyon 523 bin 111 lira haksız kazanç temin ettikleri ileri sürülmüştü.



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