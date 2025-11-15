Hastalara yapay zeka uyarısı

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Antalya Şehir Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Öğretim Üyesi de olan Prof. Dr. Nevzat Erdil, tıp alanında özellikle görüntüleme yöntemlerinde yapay zekayı kullandıklarını ama hiçbir zaman körü körüne yapay zekaya danışarak bir tedavi algoritması içine girmediklerini söyledi.



Yapay zeka ve teknolojinin tıp alanında mutlaka olması gerektiğini belirten Erdil, "İşlerimizi kolaylaştırma açısından yardımcı olabilir. Özellikle bilgiye ulaşma, karar verme gibi zaman alan durumlarda çok efor sarf etmeden yardımcı olacağını düşünüyorum ama onun esiri asla olmamalıyız. Bu durum, doğru tanı ve teşhis koymada bizi uzaklaştıracaktır. Hatalara maruz kalabiliriz. O yüzden temkinli kullanmalıyız." diye konuştu.



“KOLAYA KAÇALIM DERKEN ÇOK FARKLI BULGULARA ULAŞILABİLİYOR”



Prof. Dr. Erdil, dijital dünyada internette birçok ameliyatın nasıl yapıldığı ve teşhisine dair bilginin yer aldığını ama bu konuda hekim tecrübesinin çok önemli olduğunu vurguladı.



Her hastalığın tedavisinin kişiye özel olduğu için doktora gitmeden bu konuda sağlıklı bilgiye erişilemeyeceğine dikkati çeken Erdil, şöyle devam etti:



"Hastalarımız hastaneye gitmeden yapay zekaya danışıp teşhis koyuyor. Kendileri tedavi uygulamaya çalışıyor. Ayrıca hasta son noktaya gelmeden hastaneye gelmiyor. Bizler özellikle belli aralıklarla checkup yaptırılmasını öneriyoruz. Günümüz teknolojisindeki gelişmelere bağlı olarak insanlarımız bilgiye çok rahat erişebildiği için hastalandıklarında yapay zekaya, internete danışıyor. Burada doğru bilgi verildiği gibi yanlış bilgi de verilebiliyor. O yüzden doğru bilgi ve tanıya ulaşmak için doktorlara gelinmesi büyük önem arz ediyor. Kolaya kaçalım derken çok farklı bulgulara ulaşılabiliyor."



Erdil, hastalıkları önlemek için belirli aralıklarla rutin kontrollerin yaptırılması önerisinde bulunarak, bu alışkanlığın ilerde daha kötü sonuçların doğmasını engelleyeceğini sözlerine ekledi.