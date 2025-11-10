Hastaları haraca bağlamışlar. Doçent bıçak parası, eşi de komisyon almış

HASTADAN ALINAN PARADAN DOÇENTİN EŞİNE KOMİSYON

Dosyaya giren tape kayıtlarının tespit tutanağının da aktarıldığı iddianamede, V.E.'nin N.P. ile yapmış olduğu görüşmedeki biyopsi işlemi için şüpheliler arasında yer alan A.Ç.B.'nin hesabına hasta tarafından 20 bin lira yatırıldığı, gelen paradan komisyon olarak şüpheli V.E.'nin eşinin hesabına para aktarıldığı belirlendi.

Hazırlanan 178 sayfalık iddianamenin 107 sayfası, şüpheliler arasında geçen para alışverişi ve şüphelilerin hasta ile hasta yakınları arasında geçen görüşmelerinden oluşuyor.

İSTENEN CEZALAR

Hazırlanan iddianamede, şüpheliler Prof. Dr. M.M., Doç. Dr. V.E. ve Uzman Doktor Y.Ş. hakkında suç işlemek amacıyla örgüt kurmak suçundan 4'er yıldan 8'er yıla ve irtikap suçundan ise 5'er yıldan 10'ar yıl olmak üzere toplam 9'ar yıldan 18'er yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmaları talep edildi.

Diğer sekiz şüpheli hakkında ise irtikap ve suç örgütüne üye olmak suçlarından 6'şar yıldan 12'şer yıla kadar hapis cezasına çarptırılmaları istendi.