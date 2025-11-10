Hastaları haraca bağlamışlar. Doçent bıçak parası, eşi de komisyon almış
10.11.2025 11:36
İHA
Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesi'nde hastalardan bıçak parası alan sağlık çalışanlarının yargılanmasına başlandı. İddianamede çarpıcı ayrıntılar yer alıyor.
Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesi'nde bıçak parası alarak ameliyat tarihlerini öne çeken sağlık çalışanlarının yargılanmasına devam ediliyor.
Sağlık çalışanlarının hastalar üzerinden haksız kazanç sağlandığı iddiasına ilişkin biri profesör 11 sanığın ilk kez hakim karşısına çıktığı duruşma bugün ikinci gününe girdi.
Bakırköy 20. Ağır Ceza Mahkemesi'nce adliyenin konferans salonunda görülen duruşmaya, dokuzu tutuklu ikisi tutuksuz sanıklar ile avukatları ve bir müşteki avukatı hazır bulundu.
MÜŞTEKİ BEYANLARI ALINACAK
Duruşma, sanıkların yoklamalarının alınmasıyla başladı.
Cuma günü görülen duruşmada, sanıkların tamamının savunmaları tamamlanmıştı. Bugün görülen duruşmada, müştekilerin beyanda bulunması bekleniyor.
SUÇLAMALAR NELER?
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma dosyasında çarpıcı ayrıntılar bulunuyor.
Hazırlanan 178 sayfalık iddianamede, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü ve İstanbul Mali Suçlarla Şube Müdürlüğü ihbar edenler, 33 kişi ise mağdur sıfatıyla yer alıyor.
İDDİANAMEDEN: PROF. DR. ÖRGÜT LİDERİ GÖSTERİLDİ
İddianamede, şüphelilerin örgüt şemasına da yer verildi.
Şemada, Prof. Dr. M.M. örgüt elebaşı, Doç. Dr. V.E. ve Uzman Doktor Y.S. ise örgüt yöneticisi olarak yer aldı.
Ayrıca Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Ana Bilim Dalı Öğretim Görevlisi M.F., doktor E.Ö., Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesi Göğüs Cerrahisi bölümünde servis sorumlusu hemşire A.A., Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesi Göğüs Cerrahisi bölümünde temizlik görevlisi Ö.A., tıbbi mamuller firmasında çalışan O.B., briç oyuncusu-eğitmen O.Ö., A.Ç.B. ve Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesi Göğüs Cerrahisi bölümünde veri giriş personeli Y.Ö. örgüt üyesi olarak iddianamede yer aldı.
Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesi'ne yönelik operasyon geçen ağustos ayında başlatıldı. Operasyon kapsamında yedi şüpheli tutuklandı.
HASTADAN ALINAN PARADAN DOÇENTİN EŞİNE KOMİSYON
Dosyaya giren tape kayıtlarının tespit tutanağının da aktarıldığı iddianamede, V.E.'nin N.P. ile yapmış olduğu görüşmedeki biyopsi işlemi için şüpheliler arasında yer alan A.Ç.B.'nin hesabına hasta tarafından 20 bin lira yatırıldığı, gelen paradan komisyon olarak şüpheli V.E.'nin eşinin hesabına para aktarıldığı belirlendi.
Hazırlanan 178 sayfalık iddianamenin 107 sayfası, şüpheliler arasında geçen para alışverişi ve şüphelilerin hasta ile hasta yakınları arasında geçen görüşmelerinden oluşuyor.
İSTENEN CEZALAR
Hazırlanan iddianamede, şüpheliler Prof. Dr. M.M., Doç. Dr. V.E. ve Uzman Doktor Y.Ş. hakkında suç işlemek amacıyla örgüt kurmak suçundan 4'er yıldan 8'er yıla ve irtikap suçundan ise 5'er yıldan 10'ar yıl olmak üzere toplam 9'ar yıldan 18'er yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmaları talep edildi.
Diğer sekiz şüpheli hakkında ise irtikap ve suç örgütüne üye olmak suçlarından 6'şar yıldan 12'şer yıla kadar hapis cezasına çarptırılmaları istendi.