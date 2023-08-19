Hastalarından bıçak parası isteyen doktor tutuklandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çalışan doktor B.E.'nin hasta yakınlarından bıçak parası adı altında para istediği yönündeki şikayetler üzerine çalışma başlattı.

Hastanede gözaltına alınan B.E.'nin odasında yapılan aramalarda 275 bin lira para ile aldığı paralarla ilgili de tek tek not aldığı ortaya çıktı.