Konya'da hastanenin bahçesinde erkek cesedi bulundu.
Alınan bilgiye göre, merkez Selçuklu ilçesindeki Numune Hastanesi'nin bahçesinde bulunan bankta bir kişinin hareketsiz oturduğu ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede olay yerine giden sağlık ekipleri, bankta oturur halde hareketsiz duran kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.
Sabri Mantar'a (61) ait olduğu belirlenen ceset, incelemelenin ardından otopsi için morga kaldırıldı.
Hastane bahçesinde ceset
Anadolu AjansıTürkiye
Konya'da merkez Selçuklu ilçesindeki Numune Hastanesi'nin bahçesinde erkek cesedi bulundu.
Konya'da hastanenin bahçesinde erkek cesedi bulundu.