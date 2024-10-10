Hastane bahçesinde kadın cinayeti

İstanbul Bakırköy'de Erhan Önala, hastane bahçesinde silahla eşi Berivan Önala'yı öldürdü. Cinayetin ardından ise şüpheli intihar etti.

Hastane bahçesinde kadın cinayeti

Bir kadın daha cinayete kurban gitti.

Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesinde Erhan Önala, henüz belirlenemeyen nedenle eşi Berivan Önala'ya silahla ateş etti, ardından kendini vurdu.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan inceleme kadın ile şüphelinin hayatını kaybettiği belirlendi.

ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, olay yeri inceleme ekipleri ve cumhuriyet savcısı bölgede inceleme yaptı.

Ölen kişilerin kimliğinin belirlenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

Öne Çıkan Video

Domuz eti tartışması: Köfteci Yusuf resmen Bakanlık listesine girdi

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...