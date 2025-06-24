Hastane bahçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti
Sakarya'da hastane bahçesinde çıkan tartışmanın ardından silahla vurulan kişi hayatını kaybetti.
Sakarya'nın Sapanca ilçesinde Ali Dursun (50), hastane bahçesinde kamyonette tartıştığı E.A. tarafından tabancayla vuruldu.
Olay saat 22.00 sıralarında Sapanca İlçe Devlet Hastanesi bahçesinde meydana geldi.
Kamyonetle hastaneye gelen Ali Dursun, aracın içerisinde E.A. isimli kişiyle tartıştı. Sebebi henüz belirlenemeyen tartışma sırasında E.A.’nın tabanca ile ateş açtı.
Dursun, vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralanırken, şüpheli ise olay yerinden kaçtı.
Dursun’a sağlık personeli tarafından müdahalede bulunuldu. Acil servise götürülen Dursun, doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı.
Ali Dursun’un cenazesi Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Ön Otopsi Merkezine gönderildi.
Polis olaydan sonra kaçan şüpheli E.A.'nın yakalanması için çalışma başlattı.
- Etiketler :
- Haberler -
- Silahlı Saldırı
- Sakarya Sapanca
- Cinayet