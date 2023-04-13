Hastane bahçesindeki bankta ölü bulundu

İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptığı incelemede Altay’ın hayatını kaybettiğini belirledi.



Adli tabip ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Altay’ın cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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