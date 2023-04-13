Hastane bahçesindeki bankta ölü bulundu

Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi bahçesindeki bankta bir kişi ölü bulundu.

Hastane bahçesindeki bankta ölü bulundu

Antalya'nın Muratpaşa ilçesindeki Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi'nde bir kişi ölü bulundu.

Bir süredir bankta yaşamını sürdüren 45 yaşındaki Yenal Altay’ı, hareketsiz gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

Hastane bahçesindeki bankta ölü bulundu - 1

İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptığı incelemede Altay’ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Adli tabip ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Altay’ın cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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