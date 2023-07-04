Hastane görevlisine çarşaf saldırısı

Aksaray'da bir sağlık çalışanı hasta yakınının saldırısına uğradı.
Olay, saat 07.00 sıralarında Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde meydana geldi.
İddiaya göre, hastanede tedavi gören yakınına refakatçilik yapan İrfan A. temizlik görevlisi İlyas Büyükkışla'dan çarşaf istedi.
İkili arasında tartışma çıktı. Tartışma sonrası İrfan A., İlyas Büyükkışla'yı darbetti.
Yüzü kanlar içinde kalan sağlık çalışanı tedavi altına alındı. Diğer sağlık görevlileri beyaz kod verdi.
Olayla ilgili polis ekipleri İrfan A.’yı gözaltına aldı.
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