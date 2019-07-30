Malatya'nın merkez Yeşilyurt ilçesinde hastane inşaatında çalışan işçiler, akşam yedikleri yemek sonrası mide bulantısı ve baş ağrısı şikayetiyle Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu.
Sabah hastaneye başvuran 28 işçi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı.
İşçilerin genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Hastane inşaatında çalışan işçiler yemekten zehirlendi
Anadolu AjansıTürkiye
Malatya'da hastane inşaatında çalışan 28 işçi, zehirlenme şüphesiyle hastanede tedavi altına alındı.
Malatya'nın merkez Yeşilyurt ilçesinde hastane inşaatında çalışan işçiler, akşam yedikleri yemek sonrası mide bulantısı ve baş ağrısı şikayetiyle Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu.