Malatya'nın merkez Yeşilyurt ilçesinde hastane inşaatında çalışan işçiler, akşam yedikleri yemek sonrası mide bulantısı ve baş ağrısı şikayetiyle Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu.

Sabah hastaneye başvuran 28 işçi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı.

İşçilerin genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.