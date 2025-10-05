Hastane kavşağında kaza: 4 yaralı
Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde hastane kavşağında trafik kazası meydana geldi. Kazada 4 kişi yaralandı.
Siverek-Şanlıurfa kara yolu üzerindeki hastane kavşağında trafik kazası meydana geldi.
Şanlıurfa yönünden seyir halinde olan saman yüklü kamyon, hastane yönünden çıkan taksiyle çarpıştı. Kazada 4 kişi yaralandı.
Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
