Hastane kavşağında kaza: 4 yaralı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde hastane kavşağında trafik kazası meydana geldi. Kazada 4 kişi yaralandı.

Siverek-Şanlıurfa kara yolu üzerindeki hastane kavşağında meydana geldi.

Şanlıurfa yönünden seyir halinde olan saman yüklü kamyon, hastane yönünden çıkan taksiyle çarpıştı. Kazada 4 kişi yaralandı.

Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

