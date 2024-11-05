Hastane laboratuvarında yangın

Ankara'da özel bir hastanenin laboratuvar bölümünde küçük çaplı yangın çıktı. Personellerin ve hastaların tahliyesinin ardından itfaiye ekiplerince yangın kontrol altına alındı.

Hastane laboratuvarında yangın

Çankaya ilçesi Mebusevleri Mahallesi'ndeki bir hastanenin laboratuvar bölümünde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı.

Personel ve hastaların tedbir amacıyla tahliye edilmesinin ardından itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, kısa sürede söndürüldü.

Laboratuvar bölümünde küçük çaplı hasarın oluştuğu hastanede, itfaiye ekiplerinin çalışmasını tamamlamasının ardından hastalara yeniden hizmet verilmeye başlandı.

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