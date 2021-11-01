Hastane müdürü corona virüse yenildi

Trabzon'da 60 yaşındaki devlet hastanesi müdürü Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

Haberler - Anadolu Ajansı 01.11.2021 - 13:01

Hastane müdürü corona virüse yenildi
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Trabzon'un Köprübaşı ilçesinde hastane müdürü olarak görev yapan sağlık çalışanı, Covid-19 tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Köprübaşı Vali Recep Yazıcıoğlu İlçe Devlet Hastanesi Müdürü Mehmet Uzun, bir süre önce Covid-19'a yakalandı.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören 60 yaşındaki Uzun yaşam mücadelesini kaybetti.

İl Sağlık Müdürlüğünce Uzun'un vefatı nedeniyle sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı paylaşıldı.

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