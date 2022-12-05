Hastane odasında korkutan yangın

Kastamonu'da hastanede çıkan yangında 8 kişi dumandan etkilendi.

Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin dahiliye servisindeki odada, saat 04.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Servis, kısa sürede tahliye edilirken, ihbarla hastaneye gelen itfaiye ekipleri de alevleri kısa sürede söndürdü. Yangında 2'si hasta olmak üzere 8 kişi, dumandan etkilendi.



Yangının çıktığı odadaki yatak ve tıbbi cihazlar, kullanılamaz hale geldi. Serviste yatanlar da başka bölümlere alındı. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.