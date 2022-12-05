Hastane odasında korkutan yangın

Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin dahiliye servisindeki bir odada yangın çıktı. Kısa sürede söndürülen yangında 8 kişi dumandan etkilendi.

Hastane odasında korkutan yangın

'da hastanede çıkan yangında 8 kişi dumandan etkilendi.

Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin dahiliye servisindeki odada, saat 04.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Hastane odasında korkutan yangın - 1

Servis, kısa sürede tahliye edilirken, ihbarla hastaneye gelen itfaiye ekipleri de alevleri kısa sürede söndürdü. Yangında 2'si hasta olmak üzere 8 kişi, dumandan etkilendi.

Yangının çıktığı odadaki yatak ve tıbbi cihazlar, kullanılamaz hale geldi. Serviste yatanlar da başka bölümlere alındı. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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