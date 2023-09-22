Hastane önünde drift pahalıya patladı

Etlik Şehir Hastanesi önündeki kavşakta drift yapan sürücünün görüntülerinin sosyal medyada yer almasının ardından harekete geçen Ankara Emniyeti aracın plakasından sürücüye ulaştı.



Sürücüye 36 bin lira idari para cezası uygulanırken "Trafik Güvenliğini Tehlikeye sokmak" suçundan adli işlem başlatıldı.



Sincan'da da vatandaşları rahatsız edecek şekilde aracında yüksek sesle müzik dinleyen sürücü de trafik ekipleri tarafından yakalandı.



Ehliyetsiz olduğu tespit edilen sürücüye 18 bin 795 lira idari para cezası uygulanırken, aracı da trafikten men edildi.

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