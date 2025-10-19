Hastane önünde sızıntı paniği

Bartın Devlet Hastanesi Acil servisi önünde bulunan oksijen tanklarına gece saatlerinde dolum yapıldığı esnada sızan gaz, korku filmlerinde rastlanan görüntüler ortaya çıkardı.

Zemini kaplayan oksijenin neden olduğu sis tabakasını gören çevredekiler gaz sızıntısı paniği yaşadı. Dolumun tamamlanmasının ardından tanker hastaneden ayrıldı, kısa süre sonra da sis tabakası dağıldı.