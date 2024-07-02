Hastane otoparkında drift pahalıya patladı

Ankara'da Sincan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin çok katlı otoparkının üst katında drift yapıldığı yönünde paylaşımlara ilişkin inceleme başlatıldığı belirtildi.

Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamada bu kapsamda, emniyet görevlileri, hastanenin güvenlik kameralarını inceledi.

Görüntülerden drift yaptığı tespit edilen iki sürücüye 96 bin 699 lira ceza kesildi.

Kural ihlali yapan diğer araçların tespitine yönelik çalışmalar sürüyor.