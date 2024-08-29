Hastane raporu tamamladı: Abdüllatif Şener'in oğlu tutuklandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, rehin aldığı anneannesini silahla vurarak öldüren eski bakanlardan Abdüllatif Şener'in oğlu, Bedirhan Şener'i “Üst Soya Karşı Kasten Öldürme” ve “Üst Soya Karşı Kasten Öldürmeye Teşebbüs” suçlarından tutuklanma talebi ile mahkemeye sevk etti. Bedirhan Şener çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



31 Temmuz'da yaşanan olayda, Ankara'da anneannesi Leyla Çetiner'i çıkan tartışma sonrası rehin alarak öldüren Bedirhan Şener hakkında çıkarıldığı mahkemede adli kontrol ve yurt dışı yasağı getirilmişti.



Akli dengesinin yerinde olmadığı belirtilen Bedirhan Şener, Bilkent Şehir Hastanesi Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Hastanesi'ne sevk edilerek, 3 hafta süreyle gözetim altına alınmıştı.

"AKIL HASTALIĞI YA DA ZAYIFLIĞI BULUNMADI"



Yüksek güvenlikli hastanede gözlem süresi daha sonra 3 hafta uzatılan Bedirhan Şener hakkında Bilkent Şehir Hastanesi düzenlediği raporu Başsavcılığa sundu. Raporda Bedirhan Şener'in akıl hastalığı ya da zayıflığının bulunmadığı bildirildi.

Bunun üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Bedirhan Şener'i mahkemeye sevk etti. 10. Sulh Ceza Hakimliğince alınan kararla Bedirhan Şener tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Başsavcılıktan yapılan açıklama şu şekilde:



"Cumhuriyet Başsavcılığımızca B. Ş. hakkında; “Kasten Öldürme” ve “Kasten Öldürmeye Teşebbüs” , “6136 sayılı Yasaya Muhalefet” ve “Mala Zarar Verme” suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında;



Bilkent Şehir Hastanesince düzenlenen 29/08/2024 tarihli raporda; “CMK’ nın 74. maddesine göre gözlem altına alınan şüphelinin cezai sorumluluğunu etkileyecek şiddet ve mahiyette akıl hastalığının ya da zayıflığının bulunmadığı ve 31/07/2024 tarihinde işlediği iddia olunan “üst soya karşı kasten ateşli silahla öldürme ve öldürmeye teşebbüs ” suçu ile ilgili fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılayabildiği, bu fiille ilgili davranışlarını yönlendirme yeteneğinin tam olduğu, TCK 32/1-2 maddeleri kapsamında değerlendirilemeyeceği” şeklindeki tespit ve toplanan tüm deliller doğrultusunda;



Şüpheli B. Ş., TCK’nun 82/1.d-f ve 82/1.d-f, 35 maddeleri kapsamında “Üst Soya Karşı Kasten Öldürme” ve “Üst Soya Karşı Kasten Öldürmeye Teşebbüs” suçlarından tutuklanma talebi ile Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilmiştir.



Şüpheli, sevk edilen suçlardan 10. Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmıştır.



Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

NE OLMUŞTU?



31 Temmuz'da yaşanan olayda henüz bilinmeyen bir nedenle annaannesiyle tartışan Bedirhan Şener, anneannesini silahla vurarak öldürmüştü.

Olay yerine sevk edilen polis Bedirhan Şener'i gözaltına almış, Bedirhan Şener'in akli dengesinin yerinde olup olmadığının tespiti için Şener, Bilkent Şehir Hastanesi Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Hastanesi'ne sevk edilmişti.