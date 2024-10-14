Hastane sırasında küçük kıza yetişkin film izletti: Vatandaşların elinden zor kurtuldu
Adana'da bir hastanede doktor sırası bekleyen bir şüphelinin yanında oturan 7 yaşındaki kız çocuğuna yetişkin filmi izlettiği iddia edildi. Vatandaşlar tarafından linç edilen şüpheli, ifadesinde “Telefonu cebime koyarken yanlışlıkla açıldı." dedi.
Seyhan Devlet Hastanesi’nde tedavi için hastaneye giden Sefa E., ailesiyle doktor sırası bekleyen kız çocuğunun yanına oturdu.
Sefa E., cep telefonundan yetişkin filmi açıp kız çocuğuna izletti.
Durumu fark eden hastanedekiler, Sefa E.’ye tepki gösterip dövdü.
LİNÇ ETTİLER
Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekibi, kalabalığın elinden kurtardığı Sefa E.’yi gözaltına aldı.
Polis merkezine götürülen Sefa E. ifadesinde, “Daha önceden izlediğim bir görüntüydü. Telefonu cebime koyarken, yanlışlıkla açıldı. Çocuğa bir şey izletmedim” dedi.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Sefa E., çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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