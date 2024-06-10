Hastane tuvaletinde kız çocuğunun fotoğrafını çekerken yakalandı

Burdur Devlet Hastanesi'nin tuvaletinde 15 yaşındaki kız çocuğunun gizlice fotoğrafını çeken hastanede görevli su tesisatı personeli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olay, 6 Haziran'da saat 23.30 sıralarında Burdur Devlet Hastanesi'nin Acil Servisi'nde meydana geldi.

İddiaya göre B.Ş. (15), idrar tahlili vermek için tuvalete girdiğinde tuvalet kapısının altından birinin telefonla görüntüsünü çektiğini fark etti.

Çocuğun şikayetiyle çalışma başlatan polis ekipleri, hastanenin güvenlik kamerası görüntülerini izledi.

Ekipler, hastanede işçi olduğu tespit edilen şüpheli H.Y.'yi (25) gözaltına aldı.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince "özel hayatın gizliliğini ihlal" suçundan tutuklandı.