Hastane tuvaletinde şüpheli ölüm

Antalya'da evsiz olduğu öğrenilen 62 yaşındaki Yusuf Kahriman, Manavgat Devlet Hastanesi'nin tuvaletinde ölü bulundu.

Hastane tuvaletinde şüpheli ölüm
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Manavgat Devlet Hastanesi'nde girdiği tuvaletten uzun süre çıkmayan bir kişinin görevliler tarafından cansız bedeni bulundu.

Ölü bulunan kişinin 62 yaşındaki Yusuf Kahriman olduğu öğrenildi.

Evsiz olan Kahriman'ın Adana nüfusuna kayıtlı olduğu belirlendi.

62 yaşındaki adamın cenazesi Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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