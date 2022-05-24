Hastane yolunda kaza: Anne ve oğlu öldü

Ordu Fatsa'da, kamyonetle çarpışan hafif ticari araçtaki sürücü ile annesi hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı. Anne ile oğlunun, muayene için hastaneye gittikleri öğrenildi.

Haberler - DHA 24.05.2022 - 11:40

Hastane yolunda kaza: Anne ve oğlu öldü

İlişkili Haberler

Kayseri'de katliam gibi kaza: 4 ölü

Kayseri'de katliam gibi kaza: 4 ölü

Cinayet gibi kaza: Alkollü sürücünün çarptığı kadın hayatını kaybetti

Cinayet gibi kaza: Alkollü sürücünün çarptığı kadın hayatını kaybetti

'nun Fatsa ilçesinde, kamyonetle çarpışan hafif ticari araçtaki sürücü Bedir Şahan Aşık (21) ile annesi Nurten Aşık (52) yaşamını yitirdi.

Kaza, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Bahçeler Mahallesi'nde meydana geldi.

Bedir Şahan Aşık'ın kullandığı hafif ticari araç, kontrolden çıkarak Metin Kocabıyık yönetimindeki kamyonet ile kafa kafaya çarpıştı.

Kazada, hafif ticari araçtaki sürücü Bedir Şahan Aşık ve yanındaki annesi Nurten Aşık, hayatını kaybetti.

Yaralanan kamyonet sürücüsü Metin ile akrabası Ahmet Kocabıyık da ihbarla gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesi sonrası Fatsa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bedir Şahan Aşık'ın, annesini muayene randevusu için aracıyla hastaneye götürmek üzere yolda olduğu belirtildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...