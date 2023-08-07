Hastane yolunu trafiğe kapatıp asker eğlencesi yaptılar

Kocaeli'de bir grup genç, hastane yolunu trafiğe kapatarak müzik eşliğinde asker eğlencesi düzenledi.

Olay, dün gece saatlerinde İzmit ilçesi Kabaoğlu Mahallesi Prof. Dr. Baki Komsuoğlu Bulvarı Sekbanlı Sapağı mevkisinde yaşandı.

İddiaya göre, asker eğlencesi yapan gençler, Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne giden yolu ulaşıma kapatarak, yüksek sesli müzik eşliğinde oyun oynadı.

Bu sırada hastaneye gitmeye çalışan vatandaşlar araçlarından inerek eğlenen gençleri uyardı. Kendilerini uyaranlara hakaretler yağdıran gençler diğer sürücülerin de trafiği kapatmaları üzerine araçlarına binerek uzaklaştı. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.