Hastanede akılalmaz olay: Yenidoğan bebeği kaçırmaya çalıştı

Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde gece saatlerinde güvenlik görevlisi asansörden inen T.D.A.'nın (29) şüpheli hareketleri üzerine elindeki poşette arama yaptı.



Poşet içinde örtüye sarılı halde yenidoğan bebeği fark eden güvenlik görevlisi, durumu polise bildirdi.



Olaya müdahale eden polis ekipleri, bebeği annesi F.B.'ye (29) teslim edilmek üzere sağlık görevlilerine verdi.

DÜŞÜK YAPMIŞ



Gözaltına alınan T.D.A'nın emniyetteki ifadesinde, bir süre önce düşük nedeniyle bebeğini kaybettiğini, eşine bu durumu anlatmadığını, F.B'nin kendisine bebeğe bakamayacağını belirtip yanına çağırdığını ve bu nedenle bebeği aldığını söylediği öğrenildi.