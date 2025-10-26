Hastanede bebek ölümüne çifte soruşturma: "Bebek elinden kaydı" iddiası

Edirne'de hastanede yaşanan bebek ölümü, yargıya taşındı.

Gebelik takibi Lüleburgaz'da özel bir hastanede yapılan anne adayı T.Z., 32'nci haftada yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle takibinin yapıldığı hastaneye başvurdu.

Sorunun yüksek tansiyon olduğu tespit edilen anne, doğumun daha güvenli şekilde gerçekleştirilebilmesi gerekçesiyle üniversite hastanesine yönlendirildi.

Burada, doğum için gün belirlemek üzere heyetin toplanacağı kendisine bildirildi.

HASTANE ODASINDA DOĞUM YAPTI

Ancak bir sonraki hafta sancısı başlayan T. Z., yeniden takibini yapan doktora başvurdu.

Anne adayı, doktorun tatilde olması nedeniyle nöbetçi doktora ulaştı.

İddiaya göre; anne T.Z., nöbetçi doktor tarafından sancı ve üç santimetrelik açıklığa rağmen kendi imkanlarıyla üniversite hastanesine gönderildi.

Ambulans hizmeti verilmeyen T.Z. ve eşi E.Z., yaklaşık 80 kilometre uzaklıkta bulunan üniversite hastanesine kendi imkanlarıyla gitmek zorunda kaldı.

Yine iddiaya göre kadın, doğumu servis odasında gerçekleştirdi.

"BEBEK DOKTORUN ELİNDEN DÜŞTÜ" İDDİASI

Bu sırada doktor müdahalesi sırasında bebeğin, doktorun elinden kayıp yere düştüğü öne sürüldü.

T.Z. isimli kadın, doğumun ardından bebeğini hiç göremediğini, ertesi gün ise kayıtlara ölü doğum olarak geçtiğini iddia etti.

Kayıtlara göre bebeğin akciğer problemi vardı ve anne T. Z. bu problemi ilk kez ölüm raporunda gördü.

REFAKATÇİLER: BEBEK DOĞUMDAN SONRA AĞLADI

Refakatçi olarak bulunan anne S.Z. ve N. Y., verdikleri ifadelerde bebeğin doğumdan sonra hareket ettiğini ve ağladığını duyduklarını belirtti.

Epikriz raporunda ise doğum sonrası 10 saniye içinde müdahale edildiği, diyafragma hernisi şüphesiyle bebeğe oksijen verildiği ve pediatri ekibine teslim edildiği yazıldı.

"KAMERA KAYITLARI İNCELENSİN"

Saat 13.41'de ise bebeğin yaşamını yitirdiği aileye bildirildi.

Ancak aile şikayetinde, doğumun serviste gerçekleştiğini, doktorların olaydan sonra geldiğini savundu.

Aile, bu sürece ilişkin hastane kayıtlarının ve kamera görüntülerinin incelenmesini de talep etti.

İddialara göre plasentanın çıkarılması için ameliyathane yerine kontrol odasına götürülen T.Z., yüksek tansiyon ve baygınlık haliyle sedasyon yapılmadan bekletildi.

İki saat sonra sedasyonla dikim işlemi yapıldı. Aile, annenin bu süreçte kanlar içinde koridorda dolaştırıldığını iddia etti.

Hem özel hastane hem de üniversite hastanesi hakkında 26 Ağustos'ta Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunan aile, olay gecesine ait tüm kamera kayıtları ve telefon görüşmelerinin celbini talep etti.

SAVCILIK GÖREVSİZLİK KARARI VERDİ, SORUŞTURMAYI DEKANLIK YAPACAK

Ailenin suç duyurusunun ardından konuya ilişkin Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada görevsizlik kararı verildi.



Dosya, üniversite bünyesinde yürütülen disiplin soruşturmasıyla birleştirilerek üniversitesinin Tıp Fakültesi Dekanlığına devredildi.

18 Eylül tarihli yazıda, olayla ilgili disiplin soruşturmasının devam ettiği belirtildi.