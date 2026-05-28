Hastanede bıçaklı dehşet. 3 yaralı

Denetimli serbestlik kapsamında yakın zamanda cezaevinden çıktığı öğrenilen 19 yaşındaki S.T. hastanede dehşet saçtı.

Olay gece saatlerinde Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde meydana geldi. Hastanenin güvenlik görevlileri çevredeki rahatsız ettiği iddiası üzerine güvenlik görevlileri S.T.'yi uyarmak istedi. Çıkan tartışmanın ardından S.T., güvenlik görevlileri B.S. ile N.Ş.’yi bıçakla yaraladı. Daha sonra acil servis önünde tehditler savuran gence müdahale etmek isteyen akrabası S.G. de bıçak darbesiyle kolundan yaralandı.

Bunun üzerine devreye polis ekipleri girdi. Bıçağı bırakmak istemeyen saldırganı polis ekipleri biber gazı kullanarak yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli, aynı hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra polis merkezine götürüldü.