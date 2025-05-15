Hastanede dehşet: Husumetlisini silahla vurdu

Beylikdüzü Devlet Hastanesi'nin tedavi için gelen A.M. ile alacak- verecek meselesi nedeniyle husumetlisi olduğu öğrenilen S.K. karşılaşarak tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesiyle yanında bulunan silahı çıkaran S.K., A.M.'ye art arda ateş etti. Olayın ardından kaçmaya çalışan şüpheli polis ve jandarma ekiplerince yakalanarak polis merkezine götürülürken yaralanan A.M. hastanede tedavi altına alındı.

Ekiplerin olayla ilgili çalışması devam ediyor.