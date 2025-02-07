Hastanede film gibi olay: Gözaltındaki hükümlüyü kaçırmak istediler
Bursa’da ruhsatsız silah ve mermi bulundurmak suçundan kesinleşmiş 4 yıl hapis cezasıyla aranırken polis tarafından yakalanan Oktay Akgöl, sağlık kontrolü için getirildiği hastanede kaçırılmak istendi. Asansörde başlayıp, koridorda devam arbede sonrası Akgöl’ün gözaltına alınan iki arkadaşı tutuklandı.
Bursa’da bir hükümlü hastaneden kaçırılmak istendi.
Gürsu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 30 Ocak günü ruhsatsız silah ve mermileri satın almak ve bulundurmak suçundan kesinleşmiş 4 yıl hapis cezasıyla aranan Oktay Akgöl’ü yakaladı.
Akgöl, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere götürüldüğü Gürsu Cüneyt Yıldız Devlet Hastanesi’nde üç arkadaşı tarafından kaçırılmak istendi.
Hastane asansöründe başlayıp, koridorda devam eden tartışma ve arbede saniye saniye güvenlik kamerası tarafından görüntülenirken, polis ekipleri, firari hükümlüyü kaçırmak isteyen Mehmet Ali, Mücahit Ataç ve R.K.’yi de gözaltına aldı.
TUTUKLANDILAR
Hakkında yakalama kararı bulunan firari hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderilirken, üç şüpheli ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Mehmet Ali ve Mücahit Ataç, kamu görevlisinin görevini yapmasını engellemek amacıyla cebir ve tehdit suçlarından tutuklandı, R.K. isimli şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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