Hastanede film gibi olay: Gözaltındaki hükümlüyü kaçırmak istediler

Bursa’da bir hükümlü hastaneden kaçırılmak istendi.



Gürsu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 30 Ocak günü ruhsatsız silah ve mermileri satın almak ve bulundurmak suçundan kesinleşmiş 4 yıl hapis cezasıyla aranan Oktay Akgöl’ü yakaladı.



Akgöl, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere götürüldüğü Gürsu Cüneyt Yıldız Devlet Hastanesi’nde üç arkadaşı tarafından kaçırılmak istendi.



Hastane asansöründe başlayıp, koridorda devam eden tartışma ve arbede saniye saniye güvenlik kamerası tarafından görüntülenirken, polis ekipleri, firari hükümlüyü kaçırmak isteyen Mehmet Ali, Mücahit Ataç ve R.K.’yi de gözaltına aldı.