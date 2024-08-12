Hastanede güvenlik görevlilerine yumruklu saldırı

İstanbul’da özel bir hastanede tedavi gören hastanın yakınları, güvenlik görevlilerine saldırdı.



Olay dün 13.30 sıralarında Esenyurt’ta bulunan özel bir hastanede meydana geldi.



Edinilen bilgiye göre hastanede tedavi görmekte olan bir hastanın yakınları ve hastanede bulunan güvenlik görevlileri arasında bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı.