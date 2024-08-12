Hastanede güvenlik görevlilerine yumruklu saldırı

İstanbul Esenyurt’ta özel bir hastanede görevli güvenlik görevlileri, hasta yakınlarının saldırısına uğradı. Polis, olayla ilgili olarak hasta yakınlarını gözaltına aldı.

Hastanede güvenlik görevlilerine yumruklu saldırı

’da özel bir hastanede tedavi gören hastanın yakınları, güvenlik görevlilerine saldırdı.

Olay dün 13.30 sıralarında Esenyurt’ta bulunan özel bir hastanede meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre hastanede tedavi görmekte olan bir hastanın yakınları ve hastanede bulunan güvenlik görevlileri arasında bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı.

Hastanede güvenlik görevlilerine yumruklu saldırı - 1

Çıkan tartışmanın büyümesiyle hasta yakınları güvenlik görevlilerine saldırdı.

Güvenlik görevlilerinin şahıslara karşılık vermesiyle ortalık karıştı.

HASTA YAKINLARINA GÖZALTI

Kavgayı gören çevredeki vatandaşlar, tarafları ayırmaya çalıştı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri güvenlik görevlilerine saldıran hasta yakınlarını gözaltına aldı.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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