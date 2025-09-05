Hastanede husumetliler birbirine girdi

Çorum'da husumetli iki akraba hastanede karşılaşınca kavga çıktı. Kavgada biri bıçakla, biri darp sonucu yaralandı.

Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'nde karşılaşan ve husumetli oldukları öğrenilen S.Y. (22) ve H.Ü. (26) arasında tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda S.Y., bıçakla H.Ü.'yü yaraladı.

BIÇAKLA YARALANAN AMELİYATA ALINDI

Vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden bıçak darbeleri ile yaralanan H.Ü, ameliyata alındı.

Darp nedeniyle yaralanan S.Y. ise tedavisinin ardından gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

