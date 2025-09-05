Hastanede husumetliler birbirine girdi

Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'nde karşılaşan ve husumetli oldukları öğrenilen S.Y. (22) ve H.Ü. (26) arasında tartışma çıktı.



Kavgaya dönüşen olayda S.Y., bıçakla H.Ü.'yü yaraladı.

BIÇAKLA YARALANAN AMELİYATA ALINDI



Vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden bıçak darbeleri ile yaralanan H.Ü, ameliyata alındı.



Darp nedeniyle yaralanan S.Y. ise tedavisinin ardından gözaltına alınarak emniyete götürüldü.