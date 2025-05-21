Hastanede kadın cinayeti: Eski eşine kurşun yağdırdı

Kadın cinayetlerine bir yenisi daha eklendi. Son kurban 42 yaşındaki Eser Karaca...

Olay, öğle saatlerinde Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesi Yamaçtepe Mahallesi'ndeki özel bir hastanede meydana geldi.

POMPALI TÜFEKLE KURŞUN YAĞDIRDI

Alınan bilgiye göre; Atilla Ayıntaplı (44) pompalı tüfekle, boşandığı Eser Karaca'nın (42) tıbbi sekreter olarak çalıştığı hastaneye gitti. Ayıntaplı ve Karaca arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüdü Karaca, merdivenlerden inerek kaçmaya başladı.

Bu sırada Atilla Ayıntaplı, Eser Karaca'ya pompalı tüfekle 3 el ateş etti. Yaralanan Karaca, hemen hastanenin acil servisine alındı ancak doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.



SİLAHI ATIP KAÇTI KISA SÜREDE YAKALANDI



Atilla Ayıntaplı ise olayda kullandığı silahı atıp, hastanene yakınına park ettiği otomobiliyle kaçtı. İhbar üzerine hastaneye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ayıntaplı kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

UZAKLAŞTIRMA KARARI ALDIRDIĞI GÜN ÖLDÜRÜLDÜ

Öte yandan Eser Karaca'nın, kendisini rahatsız ettiği gerekçesiyle Atilla Ayıntaplı hakkında 2019'da 1 kez, 2025'te de 2 kez uzaklaştırma kararı aldırdığı belirtildi.

Karaca’nın eşi hakkında 4'üncü kez uzaklaştırma kararı için dün avukatı aracılığıyla adliyeye başvurduğu ve bugün olaydan saatler öncesinde de Atilla Ayıntaplı hakkında uzaklaştırma kararı verildiği ortaya çıktı.

