Antalya'da taktığı ağız maskesiyle hasta taklidi yapan bir kişi, muayene olmak için bekleyen hastanın cebinden 15 bin lira çaldığı iddiasıyla gözaltına alındı.



Kepez Devlet Hastanesi'nde muayene olmak için bekleyen R.İ., cebindeki 15 bin liranın çalındığını fark edince durumu polise bildirdi.



Olay yerine gelen polis, güvenlik kamerası görüntülerinde şüphelinin ağız maskesi ve şapka takan, S.G. olduğunu tespit etti.



Şüphelinin bindiği otomobili MOBESE kameralarından takip eden ekipler, şüpheliyi bir restoranda yemek yediği sırada gözaltına aldı.



S.G.'nin emniyette aynı suçtan kaydının olduğu, hakkında kesinleşmiş 2 yıl 8 ay hapis cezasının bulunduğu öğrenildi.