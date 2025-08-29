Hastanede porselen yerine köpük tabakla yemek servisine inceleme

Sivas Numune Hastanesi yemekhanesinde, şartnamede, servislerin porselen tabak içinde yapılacağı şartı olmasına karşın, son dönemde köpük tabak ile yapılması üzerine hastane yönetimi idari inceleme başlattı.

Şirket personeli hakkında tutanak tutuldu.

Hastaneye yemek servis hizmeti sağlayan şirket personeli ise porselen tabaklara yemek sonrası, enjektör, kanlı pamuk, serum gibi enfeksiyon riski taşıyan malzemeler bırakılması nedeni ile enfeksiyon riskine karşı tek kullanımlık tabak kullandıkları yönünde savunma verdi.



Hastaneye yemek servisi sağlayan şirket yetkilileri, şartnameye uygun davranmayan personelle ilgili gerekli yaptırımların uygulanacağını açıkladı.



Hastane yönetimi ise konuyla ilgili açıklama yapmadı.