Hastanede rüşvet tezgahı: 3 bin lirayı ver, uyuşturucu testin temiz çıksın!

TEST İÇİN KENDİ İDRARLARINI VERDİLER



Yapılan çalışmada, memurlar A.T. ve Ş.K.’nin, şüphelilerin tahlili temiz çıksın diye kendi idrarlarını kullandıkları, para konusunda anlaşamadıkları durumlarda tahlilleri bozuk çıkararak tekrar numune vermek zorunda bıraktıkları, bin 500 TL ile 3 bin TL arasında ücretler aldıkları tespit edildi.



SERİ NUMARASI ALINMIŞ PARALARLA SUÇÜSTÜ YAPILDI



Batman Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla ekipler, şüphelilerin yakalanması için operasyon düzenledi.



Bir şüpheli, 3 bin lira verilerek hastaneye getirildi.



Yapılan tahlil işleminin ardından polis ekipleri, memur A.T.’nin üzerinde arama yaparak seri numaraları alınmış 3 bin lirayı ele geçirdi.



A.T. ile dosyada ismi geçen ve bazı şüphelilerin rüşvet verdiklerini beyan ettiği memur Ş.K. de gözaltına alındı.