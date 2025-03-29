Hastanede rüşvet tezgahı: 3 bin lirayı ver, uyuşturucu testin temiz çıksın!
Uyuşturucu testlerini temiz çıkarmak için kendi idrarlarını kullanıp, 3 bin liraya testleri negatif çıkaran memurlar gözaltına alındı. İki memurdan biri tutuklandı, diğeri adli kontrolle serbest kaldı.
Batman’da haklarında uyuşturucu madde kullanmak suçundan adli işlem yapılan şüphelilerin idrar örneklerinin verilmesi için getirildikleri hastanede, görevli bazı memurların test sonuçlarına müdahale ettiği belirlendi.
Rüşvet alarak sonuçları negatif çıkaran memurlara yönelik polis operasyonu yapıldı.
TEST İÇİN KENDİ İDRARLARINI VERDİLER
Yapılan çalışmada, memurlar A.T. ve Ş.K.’nin, şüphelilerin tahlili temiz çıksın diye kendi idrarlarını kullandıkları, para konusunda anlaşamadıkları durumlarda tahlilleri bozuk çıkararak tekrar numune vermek zorunda bıraktıkları, bin 500 TL ile 3 bin TL arasında ücretler aldıkları tespit edildi.
SERİ NUMARASI ALINMIŞ PARALARLA SUÇÜSTÜ YAPILDI
Batman Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla ekipler, şüphelilerin yakalanması için operasyon düzenledi.
Bir şüpheli, 3 bin lira verilerek hastaneye getirildi.
Yapılan tahlil işleminin ardından polis ekipleri, memur A.T.’nin üzerinde arama yaparak seri numaraları alınmış 3 bin lirayı ele geçirdi.
A.T. ile dosyada ismi geçen ve bazı şüphelilerin rüşvet verdiklerini beyan ettiği memur Ş.K. de gözaltına alındı.
BİRİ TUTUKLANDI, DİĞERİ SERBEST
İşlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden A.T. tutuklandı, Ş.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
DOSYALAR YENİDEN AÇILDI
Olayla ilgili soruşturma devam ederken, uzun yıllardır bu işi yaptıkları belirlenen şüphelilerin baktıkları dosyalardaki kişilerden sonuçları temiz çıkanlardan yeniden numune alınmaya başladı.
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