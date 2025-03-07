Hastanede sahte rapor operasyonu: Her rapor için 100 bin liraya kadar ücret

İstanbul'da sahte rapor operasyonu düzenlendi.



İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İl Sağlık Müdürlüğü'nün Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na bir hastanede sahte sağlık raporu hazırlandığına dair ihbarda bulunması üzerine çalışma başlattı.



Çalışmalarda söz konusu hastaneye gizli kamera yerleştirildi. Soruşturma kapsamında bazı güvenlik görevlilerinin denetimli serbestlik, silah ruhsatı, SRC gibi konulardaki sağlık raporlarını almak isteyenler yerine idrar örneği verdikleri belirlendi.



RAPOR BAŞINA 50-100 BİN LİRA ALIYORLARMIŞ



Elde edilen gizli kamera görüntülerinde hastanenin güvenlik amirinin idrar örneğiyle odadan çıktığı tespit edildi. Diğer şüphelilerin ise, sahte rapor düzenlenmesi için yardımcı olduğu ortaya çıktı.



Şüphelilerin her rapor için 50 ila 100 bin lira arasında para isteyip haksız kazanç elde ettiği bilgisine de ulaşıldı.