Hastanede silahlı saldırı: 2 ölü

Van'da sağlık kontrolü için hastaneye götürülen bir kişi, husumetlisi tarafından silahla öldürüldü. Olayda 1 hastane görevlisi de hayatını kaybetti.

Hastanede silahlı saldırı: 2 ölü

"Kasten yaralama", "tehdit" ve "hakaret" suçlarından gözaltına alınan Aydon Tokay, sağlık kontrolü için Erciş Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Tokay, acil servise gireceği sırada, husumetlisinin silahlı saldırısına uğradı.

Saldırganın peş peşe ve rastgele ateş etmesi üzerine Tokay ile 1 hastane görevlisi ve 1 kadın yaralandı.

Aydın Tokay ile hastane görevlisi tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Saldıran ise polis tarafından bacaklarından vurularak etkisiz hale getirildi. Yaralı 2 kişinin tedavileri sürüyor.

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