Hastanede 'tavuk' operasyonu:

Çamoluk ilçesinin Fındıklı köyünde yaşayan Sedef Zorbacı, tavuğunun boğazına iğne kaçtığını fark edince ilçedeki veteriner kliniğine başvurdu.

Yapılan müdahalelere rağmen iğne çıkarılamayınca Zorbacı, veterinerin yönlendirmesiyle tavuğunu hastaneye götürdü. Burada röntgeni çekilen tavuk, iğnenin yerinin tespit edilmesiyle daha sonra veteriner hekim Ahmet Kesecek tarafından ameliyata alındı. Yapılan operasyonla tavuk sağlığına kavuşturuldu.

Sedef Zorbacı, "Çamoluk'taki veteriner çok uğraştı ama çıkaramadı. Röntgen çektirirseniz iyi olur dediler, ben de hastaneye getirdim" ifadelerini kullandı.