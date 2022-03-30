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Hastanede yangın paniği

Kütahya'da bir devlet hastanesinde yangın çıktı. Güç kaynağı akülerinden çıktığı belirtilen yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Haberler - İHA 30.03.2022 - 10:42

Hastanede yangın paniği

'nın hastande çıkan yangın paniğe neden oldu.

Alınan bilgiye göre, Simav Doç. Dr. İsmail Karakuyu Devlet Hastanesinde güç kaynağı akülerinden kaynaklı yangın yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine hastaneye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, çıkan yangını kısa sürede söndürdü. Hastanenin güç kaynağı bölümünde hasar meydana geldi.

Yangında can kaybı yaşanmazken yoğun duman sebebiyle 3 ağır hasta tedbir amaçlı tahliye edildi. Bu hastaların tedavilerine bir süre hastane bahçesinde devam edildi.

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