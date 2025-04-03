Hastanede yangın paniği: Hastalar tahliye edildi
Bolu'da özel bir hastanenin bodrum katında güç kaynağının patlaması sonucu çıkan yangın paniğe neden oldu. Kısa sürede söndürülen yangında can kaybı yaşanmadı.
Bolu'da Tabaklar Mahallesi'nde bulunan bir özel hastanenin bodrum katında güç kaynağının patlaması sonucu yangın çıktı. Patlama sesini duyan görevliler, hastaneyi tahliye etti.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahale ettiği alevler, büyümeden söndürüldü.
Ölen veya yaralananın bulunmadığı olayda hasar oluştu.
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