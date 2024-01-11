Hastanede yangın paniği | Yattığı odayı ateşe verdi

Yoğun bakımdan yeni doğan bebekleri kurtaran vatandaş Mustafa Yeşilırmak, yaşananları şöyle anlattı:



“Ofisimde çalışıyordum. Çalıştığım esnada dışardan çok yoğun sesler gelince balkona çıktım. 2 tane genç, hastanenin kapısını açmaya çalışıyordu. Hastanenin en son katında dumanlar yükseliyordu. Ben de apar topar çıktım yardım etmeye gittim. Biz geldiğimizde kimse yoktu, biz ilk müdahaleyi yaptık. 13 tane yeni doğan bebek yoğun bakımda vardı. Toplan 2 tane bebeği kurtardım dumanların arasından. Dumanların arasından bebekleri kurtarırken çok zorlandım, bebeklerde serum takılıydı. Dumandan önümü göremiyordum, çok zorluklarla 2 bebeği kurtardım."



